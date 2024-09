Bruno: Um monstro disfarçado de goleiro

É incrível que ainda tem gente que fala assim: "Que cara burro, tinha tudo pela frente, seria goleiro da seleção por anos e estragou toda a sua vida." Ele acabou com a vida de uma pessoa de forma "demoníaca", matou a mãe do seu filho sem ter a mínima preocupação com o futuro do menino.

O "Monstro Bruno" é um cara egoísta, narcisista, arrogante e prepotente, que se sentia um Deus e, por isso, podia fazer o que quisesse, porque ninguém era capaz de fazer algo contra ele. Um cara que, por ser um jogador de futebol de um dos maiores clubes do mundo, de maior torcida do país, achava que nada poderia detê-lo de fazer o que quisesse, seja o que for.

Bruno e sua gangue assassinaram uma garota chamada Eliza de uma das formas mais perversas que já vi. Ela foi socada, tomou coronhada, asfixiada com uma gravata no pescoço e depois esquartejada, com seus restos mortais jogados aos cachorros. O pior de tudo isso é que muitos anos se passaram e alguns jogadores continuam se sentindo Deuses, só mudando o tipo de crime; ao invés de assassinato, passaram a cometer estupros, mas a vítima continua sendo a mesma: uma mulher!

A soberba também fez de Robinho e Daniel Alves criminosos. Só que não assassinaram ninguém, mas preferiram estuprar garotas vulneráveis e frágeis. E não importa a roupa que vestiam, a hora que estavam na rua, nem o local onde elas estavam; o estupro é um crime gravíssimo, hediondo e muito perverso.

O documentário é muito bem feito, muito profundo em informações, imagens e declarações. Vale a pena assistir, mas saibam que é muito forte. A vítima na vida foi Eliza, não o monstro assassino Bruno.