Corinthians vira favorito para ganhar pelo menos um título em 2024

Já está em duas semifinais e conta com chances reais de chegar às finais, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Um time que ganhou com propriedade, em casa e fora, do terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e atual vice-campeão da Copa Sul-Americana. O Corinthians amassou o Fortaleza no Castelão (2 x 0) e na Neo Química Arena (3 x 0) e agora precisa transferir essa evolução para o Campeonato Brasileiro.

Precisa somar pontos contra o São Paulo, lá em Brasília, no próximo domingo (29), mesmo que seja um empate. A zaga, com André Ramalho em campo, faz com que o outro zagueiro, seja ele Gustavo Henrique, Cacá ou Félix Torres, também jogue bem e com segurança. Existiram diversas zagas na história do futebol em que um dos zagueiros era ótimo e fazia com que seu companheiro regular apresentasse um futebol de alto nível.

Claro que, para o próximo ano, permanecendo na Série A e talvez jogando a Libertadores, será necessário se desfazer de vários jogadores que foram contratados sem critérios e apostar um pouco mais na base. Por exemplo, Breno Bidon e Rayan são ótimos jogadores que podem ser usados com frequência. Quando Memphis entrar em forma, o ataque estará bem servido também.

Enfim, o Corinthians se encontrou, mas ainda não está fácil escapar do rebaixamento. Por isso, precisa fazer uma sequência de jogos somando pontos. Precisa vencer em casa e parar de perder fora, senão não sairá do lugar. Mas já se vê um time de futebol organizado e digno de representar o Sport Club Corinthians Paulista.