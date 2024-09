Diniz até agora foi um treinador de um esquema só. Apresentará algo novo?

Com a demissão do treinador Fernando Seabra, o Cruzeiro contrata Fernando Diniz, mas quais são os planos do time mineiro? A demissão do Seabra para mim não fez sentido porque o Cruzeiro está bem no Campeonato Brasileiro e ganhou a primeira partida contra o Libertad por 2 x 0 em Assunção, pela Sul-Americana. A saída surpreendeu inclusive o meia Matheus Pereira, que lamentou a demissão do comandante em suas redes sociais.

Se Diniz for teimoso, como sempre foi até agora, e quiser impor seu jeito de jogar sem tempo para um treino específico já nessa decisão contra o Libertad no Mineirão, ele colocará a classificação em risco, mesmo o Cruzeiro tendo a vantagem de dois gols.

Acredito que a contratação de Fernando Diniz aponta para um preparo da equipe para 2025.