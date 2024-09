Ramón, para o Corinthians vencer e convencer escale Coronado e Garro juntos

Sinceramente, eu não esperava mais nada, porque a única referência que tinha dele, assim como todos, era o que estava vendo nesse momento. Mas entrou como titular na Copa Sul-Americana e arrebentou no jogo. Fez um golaço, mas, fora isso, criou diversas jogadas de ataque, fez muitas jogadas de altíssima técnica e habilidade, pedindo passagem para jogar.

Ramón Díaz não pode nem pensar; jogando em casa contra o último colocado, deveria escalar uma equipe com dois meias criativos: Igor Coronado e Rodrigo Garro. Precisa se impor tecnicamente, empurrar o Atlético-GO para trás e não deixá-los jogar nem respirar. Falo isso não só pela necessidade da vitória, mas porque, depois da partida que fez Coronado contra o Fortaleza, seria injusto tirá-lo do time. Até porque o cara está super confiante, empolgado, louco para jogar bem em casa, com a Arena lotada de corintianos.

Claro que a gente não assiste aos treinos como antigamente, por isso a nossa referência é o que acontece nos jogos, mas o Ramon tem a chance de colocar em campo uma equipe bem mais criativa. Vamos brincar de treinador e escalar o Corinthians de amanhã? Vamos lá:

Hugo Sousa, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Faria um quadrado no meio-campo assim: Charles e José Martínez, Igor Coronado e Rodrigo Garro. E dois atacantes: Yuri Alberto (até entrar o Memphis Depay) e Talles Magno, com total liberdade de movimentação para os dois.

Ainda tem a possibilidade de escalar o peruano André Carrillo aberto na direita e jogar só com um volante. Usaria como tática a forte saída de bola do Atlético, pressionando e forçando o erro defensivo o tempo todo. A vitória é imprescindível, mas é um jogo que dá para conquistar de vez o torcedor, sendo um time agressivo, criativo e dinâmico.

Claro que tudo isso na teoria, mas tudo que escrevi aqui eu faria mesmo. Dividiria a responsabilidade da criação entre os dois meias, porque o Garro vem sendo o único cara de criação do time desde quando estreou no Corinthians e vem fazendo isso muito bem. Mas, com alguém junto a ele, o time ficará menos previsível, porque só com o Garro o adversário sabia o que tinha que fazer: dificultar que ele pegasse na bola em condições de pensar e usar sua técnica.