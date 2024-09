Com show de Vic Albuquerque, Corinthians coloca as duas mãos na taça

Nenhuma delas coloca a mão no rosto como se tivesse tomado um tapa, um soco ou uma cotovelada, como eles fazem umas oito vezes por tempo.

A bola rola também porque as árbitras não ficam apitando qualquer dividida ou encontrão, deixando o futebol mais leve.

A diferença mais importante é que, durante toda a partida, não houve nenhuma interferência do VAR e, como todo gol é checado, não demorou nem um minuto para avaliar os gols que saíram.

Vamos ao jogo, que no início, até uns 20 minutos do primeiro tempo, foi equilibrado. Depois, as corintianas tomaram conta por terem mais entrosamento, por jogarem juntas há muito tempo e serem muito bem treinadas pelo Lucas Piccinato, que está dando continuidade ao trabalho do Arthur Elias. As são-paulinas tiveram chances de fazer gols no início do jogo, mas sempre havia a presença defensiva do Corinthians para evitar ou atrapalhar uma finalização mais precisa.

Por falar em defesa, a zagueira colombiana Dani Arias, do Corinthians, joga demais. É uma zagueira clássica, com ótimo posicionamento e técnica, que sai para o jogo com muita facilidade, sem contar que tem um senso de posicionamento incrível. Outras jogadoras de destaque foram Gabi Portilho, que é sempre a válvula de escape para um contra-ataque em velocidade, além de recompor-se muito bem, e Vic Albuquerque, que, além da raça, técnica e experiência, faz a diferença de uma forma ou de outra.

Tanto que o Corinthians fez seu primeiro gol aos 22 minutos, depois de um belo cruzamento misturado com assistência para a Millene, que só precisou escorar para fazer o seu gol. Depois disso, o domínio das corintianas foi total, com trocas de passes precisos e movimentações que conduziam a marcação das meninas do São Paulo. O Corinthians colocou o ritmo que queria no jogo e ditou toda a dinâmica da partida.