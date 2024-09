Corinthians faz 3 a 1 no São Paulo no Morumbis e encaminha hexa feminino

Com o resultado, as Brabas agora podem até perder por um gol de diferença para conquistar o quinto título brasileiro consecutivo — e o sexto da história. Já o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença para levar o duelo para os pênaltis.

Vic Albuquerque, com dois gols e uma assistência, foi o grande destaque do Corinthians. Ela chegou aos 13 gols na competição e só está atrás na artilharia de Amanda Gutierres, do Palmeiras, com 15.

Esta é a quarta final entre São Paulo e Corinthians no futebol feminino, a primeira pelo Brasileirão. As Brabas estão invictas, com títulos nos três encontros: Paulistão de 2019, 2021 e 2023.

Como foi o jogo

São Paulo e Corinthians fizeram um primeiro tempo de pouca inspiração e muito equilíbrio. Mais eficiente, o Timão foi para o intervalo com vantagem simples por errar menos e, principalmente, aproveitar as poucas oportunidades que teve.

A entrevista dada por Camilinha, camisa 10 do São Paulo, na saída para o intervalo, à TV Globo, resumiu muito bem como foi o primeiro tempo do jogo no MorumBis.