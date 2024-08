Botafogo deu um baile no Flamengo com Artur Jorge tirando Tite para dançar

Realmente Artur Jorge é um ótimo treinador, tem um elenco riquíssimo de talento nas mãos e está conseguindo tirar o melhor de cada um na maioria das vezes. Assistindo o Botafogo jogando nesta rodada, consegui entender o tamanho do problema que o Palmeiras terá pela frente no jogo de volta da Libertadores.

É um time que une força física, tática e técnica, com jogadas individuais incríveis, principalmente criadas por Luís Henrique, que se não estiver na próxima lista do Dorival Jr. para ser titular da seleção brasileira será um dos grandes absurdos do nosso futebol dos últimos anos.

O Botafogo tem muita consistência física junto com um esquema compacto, dando uma forte dinâmica no jogo e não abrindo mão de uma agressividade ofensiva que deixa qualquer equipe abalada.

Fazia muito tempo que não via um jogo de duas grandes equipes em que uma domina completamente a outra. Na linguagem do futebol, podemos dizer que o Botafogo deu um baile no Flamengo com direto a gritos de 'olé, olé' por muitos minutos, inclusive o quarto gol saiu no meio desses 'olés'.

Talvez tenha sido o grande jogo do Botafogo no ano, onde conseguiu atropelar um rival deixando-o sem nenhuma reação e sem ter nenhum jogador expulso.

Foi 4 a 1 e poderia ter sido muito mais com 11 contra 11, porque muitas vezes em grandes clássicos, essas goleadas com um time dominando completamente o jogo acontece quando alguém toma um cartão vermelho, mas esse não.