Marta continuará sendo a nossa Rainha mesmo se ficar no banco na final

A Marta pode entrar na decisão em situações diferentes. Se o time estiver ganhando, a camisa 10 poderá entrar no final da partida para distribuir o jogo, deixar o toque de bola mais seguro e preocupar mais as americanas, que conhecem muito o tamanho de seu talento.



Se a equipe estiver perdendo, a entrada de Marta no jogo aumentará a criatividade, o time ficará mais agressivo e poderá se tornar mais perigoso em busca do gol de empate.

Agora, se o jogo ainda estiver empatado, Arthur Elias terá que pensar bem no que fazer, porque poderá ter que encarar uma prorrogação em busca do ouro.



De qualquer forma eu não mexeria na equipe, mas teria Marta como a primeira jogadora a entrar caso precise ter mais criatividade e deixar o time mais experiente.

Agora vou falar exclusivamente sobre a Rainha Marta, porque o Brasil evoluiu muito com o seu surgimento e não foi à toa que ela foi considerada a melhor por seis vezes. Isso é um feito espetacular se levarmos em conta que o futebol brasileiro feminino ainda não está entre os melhores do mundo e também não conquistou um mundial ou uma medalha de ouro.



Então Marta joga muito mais bola do que nós imaginamos, porque no futebol masculino, que é pentacampeão do mundo e já possui duas medalhas de ouro, no Rio de Janeiro (2016) e em Tóquio (2020), não há nenhum jogador com esta marca individual.



O maior vencedor entre os meninos é Ronaldo Fenômeno, com três Bolas de Ouro. Sem contar que o último a vencer foi Kaká em 2007.

Se Marta fosse americana ou europeia, seria ovacionada e homenageada o tempo todo, mas aqui tem aqueles que pedem para as pessoas e a imprensa "pegarem no pé dela".

Ela mereceu as críticas que recebeu pela expulsão, mas não a tentativa de desvalorizá-la ou de diminuir a sua importância para o Brasil e o mundo. Ela é a verdadeira camisa 10 da seleção feminina, assim também como foi Sissi, que se jogasse hoje teria ganho os mesmos prêmios que a Marta, porque também jogava demais.

É nojenta a tentativa de desclassificar e diminuir os feitos de Marta e também do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris. Será a última Olimpíada de Marta e ela merece ser reverenciada, homenageada de todas as maneiras e por todos, mas em relação ao jogo final na disputa da medalha de ouro, Arthur Elias precisa pensar no que é melhor para a equipe.