Meninas do Brasil arrebentaram com a Espanha. Que lindo!

Temos também a Jeniffer, que é uma jogadora brigadora, que vai para cima, consegue fazer diversas funções e é artilheira, camisa 9 no Corinthians e 11 nas Olimpíadas. O gol contra das espanholas abriu a porteira, mas nem havia necessidade, porque o primeiro tempo foi todinho das meninas brasileiras. A Gabi Portilho foi lá e fez o segundo gol para dar justiça ao incrível futebol que elas jogaram nessa primeira etapa de jogo.

Não posso esquecer, de forma alguma, das escolhas corretíssimas do treinador Arthur Elias, que escala a equipe conforme o adversário. Só elas estão nos fazendo sentir representados no futebol, nesse momento.

Eu fico feliz demais com o sucesso delas, porque sempre apoiei o futebol feminino e vejo como há homens machistas que torcem contra as meninas. Querem que elas fracassem para poderem atacar o trabalho e o talento delas, como estou vendo nos comentários dos meus últimos textos sobre as meninas brasileiras nas Olimpíadas. Vôlei, handebol, futebol... todos os esportes com bola, os machistas torcem contra essas meninas.

É de uma covardia tremenda homens que odeiam o sucesso feminino em todas as áreas da sociedade. Demonstram ser fracos e se sentem amedrontados com as conquistas incríveis que elas alcançaram e continuam alcançando.

Foi a melhor partida de uma seleção brasileira de futebol dos últimos anos. Essas meninas merecem todos os elogios possíveis e imagináveis.

Esse baile que demos nas campeãs mundiais já é nosso ouro porque a medalha se vier será só um detalhe. Tantos faz se for ouro ou prata porque o que elas já fizeram nessas Olimpíadas já as colocaram na história.