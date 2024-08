Meninas do vôlei deram show, mas futebol e handebol terão desafios difíceis

Quando uma equipe entra na zona de medalhas, não dá para escolher esse ou aquele adversário, pois todos são fortíssimos e cada um com uma escola de voleibol diferente.

Mas Zé Roberto tem um timaço nas mãos e é um dos grandes treinadores da história do vôlei mundial, com diversos títulos e medalhas, tanto com o feminino como com o masculino. É um treinador completo no trabalho tático, mental e motivacional, mas principalmente na confiança para vencer.



Hoje à tarde ainda teremos duas decisões para as meninas do Brasil, no futebol e no handebol.

Mas serão duas pedras enormes no nosso caminho, já que o futebol terá pela frente a Espanha, que é simplesmente a atual campeã mundial, e já perdemos para elas na fase de grupos.

O time de Arthur Elias precisará fazer a sua melhor partida dos últimos tempos para conseguir a vaga para disputar a medalha de ouro. Claro que será muito difícil vencermos, mas não é impossível, principalmente se a goleira Lorena estiver inspirada como nas outras partidas, ou seja, pegando tudo e a equipe agredir as espanholas, porque se ficar só se defendendo não irá segurar a onda.



A dificuldade será do mesmo tamanho para as meninas do handebol, já que irão enfrentar a seleção da Noruega, com uma enorme tradição.



As norueguesas são super campeãs, com duas medalhas de ouro vencidas nas Olimpíadas de 2008 (Atenas) e 2012 (Londres), três títulos mundiais (1999/2011 e 2015) e sete títulos europeus (1998/2004/06/08/10/14/16).

Olha o tamanho das adversárias que teremos hoje pela frente!



A nossa seleção não tem esse monte de títulos, mas são campeãs mundiais de 2013 e são super respeitadas. Apesar de não serem favoritas, podem surpreender sim.

De quebra teremos o basquete masculino enfrentando o "Dream Team", só isso!