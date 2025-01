Dia 1 de Paulistão com expulsão, zagueiro azarado e artilheiro apaixonado

Pensa em um time que precisa de uma benzedeira. O nome dele? Botafogo de Ribeirão Preto. O time teve que trocar o goleiro e ainda teve zagueiro que fez gol contra na estreia. E, acredite se quiser, o mesmo defensor que marcou o tento pro adversário, entregou o segundo gol. Edson nem dorme essa noite! Vitória do Guarani por 2x0 em cima do time de Ribeirão. O Bugre, que quer novos ânimos após o rebaixamento para Série C no ano passado, começou com o pé direto.

O rival de Campinas, a Ponte Preta, também venceu e quer novos ânimos depois da queda em 2024. Foi a zebra da noite ao bater o Novorizontino, mesmo com um menos e fora de casa. A Macaca teve Dudu expulso e o jogador virou zoação nos sites de Vitória, time ao qual pertence, por ter recebido vermelho logo na estreia.

Velo Club e Noroeste reeditaram a final do Paulistão A2, e o resultado mostrou que o mundo gira. Desta vez pelo estadual A1, o time de Bauru foi quem levou a melhor. Triunfo por 2 a 0, com Pedro Felipe e Carlão marcando na estreia. O mundo capota, meus amigos!