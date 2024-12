Foi tarde! Milito deixou o Atlético com apenas a conquista do Mineiro

O trabalho começou bem com o título do Mineiro e 12 partidas de invencibilidade. Entretanto, o ano que tinha tudo pra ser maravilhoso, foi uma catástrofe. Na reta final, foram agora 12 jogos sem vencer, que incluem as derrotas na final da Copa do Brasil, em casa, e da Libertadores, com um mais durante toda o duelo. Vergonha!

Um treinador que para mim teve medo de mexer no time em Buenos Aires e arriscar. Foi covarde ao não ousar para ser mais ofensivo e ganhar o jogo depois de uma expulsão no time adversário aos 29 segundos da etapa inicial.

Não bastasse perder dois títulos, ao abrir mão do Brasileirão e ter um péssimo desempenho na competição nacional, deixou o Galo fora da Libertadores de 2025. Desempenho ruim que impacta nos cofres do clube e no planejamento para a próxima temporada.