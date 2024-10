Passou o trator! Botafogo amassa o Peñarol e faz 5 na ida!

Que amasso do Botafogo! Passou o trator no Peñarol. 5x0 em uma semifinal de Libertadores! Loucura!

Um segundo tempo irretocável em que em 8 minutos praticamente definiu o duelo com os 3x0, com dois de Savarino. Depois, Luiz Henrique mostrou que é o cara do time , nos 4x0, e Igor Jesus fechou a tampa do caixão que, pra mim, garantiu a classificação pra final. Nem os mais humildes e conscientes podem duvidar disso. Reverter uma goleada dessas, só com um milagre.

Estou curiosa para saber o que Artur Jorge falou no vestiário pra que tenha acontecido essa virada de chave no intervalo. Sinceramente, os melhores 45 minutos que vi o Fogão jogar nesta temporada.