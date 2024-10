Muito além de um personagem! Jogo de Libertadores? Chama o Deyverson

Vamos aos pontos: ele marca o primeiro, que foi anulado! Depois faz o que vale, e aí, se não fosse Libertadores, seria falta do Hulk na hora do passe. O jogo flui e o Galo abre o placar. com o Deyverson. Ele faz o segundo, dá assistência para o terceiro, de Paulinho. "Pra quem não acreditou, continue desacreditando. O importante é o treinador e a torcida continuarem acreditando. Sou o jogador que sempre vai acreditar no clube! O Atletico me abraçou e me deu oportunidade", disse Deyverson na coletiva.

Um jogo histórico! Lindo e emocionante. Aquele inesperado de Libertadores. O Galo, que em 2013 saía sempre na desvantagem, agora vai gigante pra Buenos Aires!

VAMOS, GALO!!!