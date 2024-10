Corinthians tenta título da Libertadores em reedição da final de 2021

O Santa Fé chegou à grande final da Libertadores de 2024 contra o Corinthians, em reedição da decisão de 2021. Na ocasião, as Brabas venceram o duelo por 2x0, com gols de Adriana e Gabi Portilho. Gabi segue no elenco alvinegro e é destaque do time na temporada.

Para chegar à finalíssima, a equipe colombiana venceu Independiente Del Valle, do Equador, nos pênaltis, nesta quarta-feira (16). Já as brasileiras bateram as argentinas do Boca na semi, na terça (15), com gol de Gabi Zanotti. Com o tento, a camisa 10 se igualou a Ketlen, do Santos, na artilharia da competição com cinco gols. Será que teremos gol de Gabi na final pra ser a goleadora da Libertadores?

Vale lembrar que a meia vem sendo abraçada pela torcida não só pelos gols na disputa, mas também pela coragem em expor o descaso da própria Libertadores com as jogadoras, disponibilizando gramados inapropriados e transporte para os jogos em péssimas condições.