'Culpa não é da geração atual do vôlei, estamos mal acostumados', diz Giba

O multicampeão ainda pediu para que os torcedores desculpem o time atual, pois eles fazem o melhor. "Desculpe. Não culpem eles. Eles estão fazendo o que podem. Nós que fizemos a coisa acontecer pra que vocês quisessem sempre a medalha de ouro", brincou.

No bate-papo, Giba ainda falou sobre o episódio quando teve resultado positivo para cannabis sativa (nome científico da maconha) em teste antidoping em 2003. O resultado do exame do jogador foi confirmado pelo Comitê Olímpico Italiano.

"Antes de tudo nos somos seres humanos. A gente desliza. Na época, levantei a mão e disse que errei. Desculpa! Não faz sentido falar que não foi se eu fiz! Eu sei o que fiz", explicou.

Na ocasião, o atleta foi punido com três meses de suspensão e depois retornou às quadras. "Enquanto estava rolando o julgamento, já estava pagando pelo que fiz e depois eles retroagiram os dias. Na época, a imprensa brasileira falou que só cumpri 18 dias, mas não foi assim. Eu cumpri os três meses. Por favor, falem a verdade, não falem só o que querem. Falem o que aconteceu", concluiu Giba.