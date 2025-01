Na derrota, João Fonseca também foi grande

Fisicamente, João resistiu bem a seu primeiro jogo de cinco sets de verdade (não contamos aquele formato ridículo do Next Gen Finals). Se não estava voando depois de 3h30min de jogo, movimentava-se bem o bastante para conquistar um break point no sexto game. Não tivesse Sonego encaixado um grandíssimo saque ali, talvez estivéssemos comemorando um lugar na terceira rodada.

Aqui, olhar para o quadro inteiro faz-se necessário. Fonseca, com 18 anos, disputou seu primeiro slam na chave principal, somou sua primeira vitória sobre um top 10, jogou pela primeira vez em uma arena para mais de 7 mil pessoas, deu coletiva pós-jogo pela primeira vez em um slam... Foram muitas estreias em um espaço de três dias. Que Fonseca tenha aguentado tanto tempo em quadra em um jogo duro do começo ao fim, carregando o desgaste emocional... É algo grande e que não se vê muito no circuito.

O que mais gostei de Fonseca na derrota? O carioca não usou desculpas. Não aceitou perder. Uma cena que vejo no tênis com frequência é aquela em que o cidadão que vem de ganhar um jogo importante se vê com dificuldades na fase seguinte e então pensa "Já fiz o meu aqui. Tá bom. Tô cansado. Posso perder hoje." Em momento algum, Fonseca aceitou esse tipo de pensamento, e não precisa ler mente para saber. Bastava ver seu comportamento em quadra, brigando por cada ponto, correndo em todas as curtinhas, vibrando com a torcida sempre que dava. E isso, senhores, é o tipo de postura que separa os grandes do resto. Fonseca está no primeiro grupo.

