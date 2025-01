Sobre Alcaraz, Fonseca e tênis de gente grande

Final de Wimbledon/2023. Carlos Alcaraz tentava destronar Novak Djokovic, que não perdia uma partida na famosa Quadra Central há uma década. O espanhol tem a chance de sacar para o jogo no quinto set, com 5/4 no placar. No primeiro ponto do game, Alcaraz tenta uma curtinha e erra. Nervos? Talvez. O título de Wimbledon estava em jogo. Era a partida mais importante da vida do espanhol.

O que acontece depois é o que separa os grandes do resto. No ponto imediatamente seguinte, Alcaraz volta a encaixar um bom primeiro saque, prende Djokovic no fundo de quadra e... solta outra curtinha. O sérvio até alcança a bola, mas fica em posição vulnerável e leva um lob vencedor. Carlitos matou o ponto com coragem e precisão. Não deixou de buscar suas melhores características por causa do erro na bola anterior. Era um momento delicado, e o espanhol seguiu confiante e ousado.