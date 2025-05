Sinner voltou e já visitou o papa, viu futebol e jantou três saibristas

Nesta quinta-feira, "jantou" outro saibrista: o top 10 Casper Ruud, que vinha do título do Masters 1000 de Madri. Desta vez, com direito a requintes de perversidade: 6/0 e 6/1. Ruud até festejou e sorriu com cara de "fazer o quê?" quando venceu seu primeiro e único game (veja no vídeo acima). Assim, Sinner chega às semifinais de um grande torneio de terra batida, em casa, no seu retorno às competições. E sem perder sets.

Pelo menos dentro de quadra, Não dá para dizer que a punição fez mal ao italiano.

Coisas que eu acho que acho:

- Sinner fará uma semifinal contra Tommy Paul, enquanto Carlos Alcaraz, que também vem fazendo um belo torneio, vai duelar com Lorenzo Musetti (e a torcida italiana, claro). O fim de semana promete ser bem interessante para a chave masculina em Roma.

- Com a campanha de Roma (e sobretudo com a queda de Zverev, campeão no ano passado), Alcaraz voltará a ser o número 2 do mundo e será o segundo cabeça de chave em Roland Garros. É o bastante para evitar um reencontro com Sinner nas semifinais. Desta vez, italiano e espanhol só duelarão se avançarem à final em Paris.