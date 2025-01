Diante de tudo, feito de João Fonseca na Austrália é colossal

Sobre força mental: Fonseca resistiu à pressão exercida pelo russo em diversos games. Quase sempre achou um winner, um ace ou forçou um erro do oponente. Só teve seu saque quebrado uma vez no duelo (e quebrou Rublev duas vezes).

Sobre coragem: nos dois tie-breaks, momentos decisivos da partida, João tomou a iniciativa e foi ao ataque com ousadia, buscando as linhas. No terceiro set, com o placar em 5/5, disparou duas paralelas vencedoras para matar o jogo.

Sobre números que assustam: a direita vencedora mais potente de Fonseca na partida alcançou 181 km/h.Até agora, é a direita vencedora mais rápida de todo este Australian Open.

Sobre números que assustam, II: até a metade do segundo set, Fonseca registrava 175 km/h de média (de média!) de velocidade em seus segundos serviços. A média do circuito masculino é de 158 km/h. A média final de Fonseca no quesito na partida de hoje foi 166 km/h.

Conclusão? Juntemos os 12 parágrafos acima para formar um cenário completo e entender quem, o quê, onde, quando e como. Com tudo isso, é fácil concluir que o feito de João Fonseca nesta terça-feira, na Austrália, foi colossal. O bastante para acordar a pequena parte do mundo do tênis que ainda não lhe observava com a merecida atenção.