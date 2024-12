Fonseca sobre Sinner e Alcaraz: 'Comparações inúteis'

Antes de João Fonseca, 18 anos e maior promessa do tênis brasileiro masculino, levantar o troféu do ATP Next Gen Finals, só dois tenistas com menos de 19 anos haviam disputado a final da mesma competição: Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, e Carlos Alcaraz, ex-número 1 do mundo e dono de quatro títulos de slam.

Sinner, aliás, foi campeão do Next Gen Finals com 18 anos e 2 meses de idade. Fonseca venceu com 18 anos e 3 meses. O carioca, aliás, já contou que alguns de seus amigos lhe chamam de Pequeno Sinner, em uma comparação até com o estilo e jogo do italiano.

João entende de onde vêm as comparações. Sabe também que elas são feitas em tom positivo e que elas trazem o que ele chama de "pressão boa". No entanto, na coletiva logo após conquistar o evento em Gidá, na Arábia Saudita, Fonseca deu um recado importante. Comparações não significam tanto assim para ele.