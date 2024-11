No adeus, Nadal fala de legado: 'Quero ser lembrado como uma boa pessoa'

O legado e o carinho recebido:

Eu me vou com a tranquilidade de que, de algum modo, deixei um legado não apenas esportivo, mas também pessoal porque entendo que o carinho que recebo ao redor do mundo, se fosse só pelo que fiz em quadra, não seria o mesmo. Muito obrigado por tudo.

Mensagem à família:

Quero me despedir dirigindo as últimas palavras à minha família, que de verdade não me falhou nunca. Estiveram comigo quando as coisas pareciam impossíveis; nos momentos em que as coisas iam bem, me mantiveram com os pés no chão; e isso faz com que o momento de hoje e o que vai acontecer no futuro seja realmente mais fácil de encarar.

Adaptação à nova vida:

Sei que é um processo - não sei se difícil - mas todas mudanças na vida exigem um processo de adaptação, e estou tranquilo porque acredito que recebi uma educação que me permite encarar o que vem com tranquilidade, com a satisfação pessoal de ter feito tudo que podia até o final e, sinceramente, estou tranquilo porque tenho uma grande família à minha volta que me ajuda diariamente.