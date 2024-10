Cossenza Comenta: Djokovic no Finals, Fonseca na Europa e Thiem aposenta

A edição desta semana do Cossenza Comenta, ainda em soft opening, que nada mais é do que "fase experimental" em marquetês, traz três temas principais, além de respostas para as perguntas enviadas pelos apoiadores do Saque e Voleio no grupo de bate-papo no Telegram.

Primeiro, falo sobre a aposentadoria de Dominic Thiem, lembrando de grandes momentos e feitos do austríaco, de sua importância no circuito em determinada época, e também do que Domi poderia estar fazendo no circuito não fosse por uma lesão no punho sofrida em 2021, quando vivia uma grande fase.