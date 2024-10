Karuê, parte II: contas pagas via YouTube, metas no tour e ajuda de Agassi

Sem entrar em números, mas já que a gente falou outro dia sobre daquela questão de que você estaria ganhando mais dinheiro trabalhando no McDonald's do que como 300 do mundo no tênis, e que você não consegue viver do tênis estando 300-400 do mundo... Como é a sua matemática financeira hoje? O o que você ganha de premiação no tênis paga quantos % das suas contas?

Hoje eu tenho um patrocínio que que me paga as minhas despesas, né? Então teoricamente a parte de prize money eu ainda até consigo salvar um pouco, mas não é só prize money. Hoje eu tô casado, tenho tenho dois cachorros, tem aluguel, tem as despesas quando você chega com 30 anos aumentam muito. Tem pagamento de carro, pagamento de não sei o quê, tem um monte de coisa, entendeu? Então praticamente meu prize money vai para vai para pagar minhas contas mesmo. Mas desde que a gente chegou aos 100 mil seguidores no canal, eu consigo muito mais patrocínios no YouTube. "Esse vídeo é patrocinado por isso". Então, hoje um tenho um agente - agente mais de criador de conteúdo, não de atleta, né? - e praticamente todos os meus vídeos têm um patrocínio. Hoje, lá nos Estados Unidos, tem marcas legais, eles pagam legal e pô, tenho uma marca, vamos dizer, de eletrólitos que já fiz uns 15 vídeos juntos. Então, o canal realmente hoje é o meu é o meu ganha-pão, que paga minhas contas, e eu tenho o MprooV, que que me dá um reembolso assim em voos e certas coisas assim. Então hoje para mim a matemática fecha, mas se eu não tivesse esse patrocínio que me paga as contas de volta, já não ia fechar, já ia ficar muito mais difícil. Então é realmente muito complicado estar no tour. Eu realmente não sei como a galera faz. Eu não pergunto, mas eu não entendo. Eu não entendo. Eu faço só matemática, tem semana que me custa 2 mil dólares. Não vou ganhar 2 mil dólares nem se ganhar um torneio. Ou se fizer a final num torneio de 15 ou 25 mil dólares. Então eu não sei, cara, não sei como o pessoal faz.

Nos Estados Unidos, tem tem low cost mais barata, tem tem torneio que imagino que você possa ir de carro, ali da Califórnia até Las Vegas...

Ali é mais perto. Mas cara, os Estados Unidos estão caros hoje assim. Se você não estiver jogando Challenger e for jogar Future, hotel é muito caro. A inflação tá grande lá também. Você não vai gastar menos de 130, 140 dólares num hotel. Eu não vou dividir hotel com - tenho 30 anos, não vou dividir hotel com ninguém mais. Não quero um molecão acordado até 1 da manhã. Não, não, você tem que fazer o negócio certo, né? Então tá bastante caro hoje para para viajar até nos Estados Unidos. Acho que não tem jeito. Só talvez na Europa, que tem muito trem, tem aquelas low budgets de voo que custa aí 30, 40 euros para voar, mas é muito difícil. Por isso que o pessoal joga 35-40 semanas no ano. Aí tem que jogar Interclubes, tem que jogar não sei o quê porque senão não tem como. A matemática não fecha. Só jogando profissional, não fecha.

Qual é o seu objetivo agora? O que você pensa dessa segunda carreira? Até quando você vai jogar? O que vai definir quando você vai parar?

Este ano já foi muito melhor do que eu imaginava. Eu sabia que sempre tive nível para passar de Future, mas sempre foi nesse nível aqui [Challenger] que eu não tive muito sucesso, então no começo eu queria disputar Challenger, ver se eu tinha nível para passar rodadas em Challenger e talvez ganhar Challengers. Este ano, eu já fiz algumas semifinais, algumas quartas de final, tenho ganhado mais jogos em Challenger, então eu acredito já mais no meu nível nessa, vamos dizer, divisão 2 de tênis. Mas eu acho que o segundo ano é o ano que realmente vai ou racha. No primeiro ano, você está só somando, somando... No segundo ano, você tem que defender ponto, você tem que ir mais para a frente do que foi no primeiro e fazer mais semifinais ou finais neste nível. Então o ano que vem vai ser um ano de desafio. O objetivo é começar a jogar os qualis de slam.