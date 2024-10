Rio Open abre pré-quali nacional para todas idades e lança a Procopio Cup

O formato da competição é similar ao do ATP Finals. Os oito jogadores serão divididos em dois grupos e jogarão entre si dentro de cada chave. Os dois melhores de cada grupo avançarão às semifinais. A lista de participantes será divulgada em breve pela organização.

Homenagem

O nome do evento é uma referência a Alcides Procópio, primeiro campeão brasileiro de adultos, primeiro brasileiro a ganhar jogos em Wimbledon, primeiro brasileiro a conquistar um título internacional e um dos fundadores da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Procopio, avô do atual diretor do Rio Open, Lui Carvalho, também foi o criador do Banana Bowl, mais famoso torneio juvenil brasileiro. O evento foi espelhado no Orange Bowl, disputado anualmente na Flórida (EUA), e reuniu no Brasil, ao longo de sua história, grandes nomes do tênis nas Américas, como Gustavo Kuerten, John McEnroe, Ivan Lendl, Andy Roddick, Yannick Noah e Juan Martín del Potro, entre outros.

