Nadal e Djokovic: emoção, respeito e aprendizados no Sauditão

Como já era de se esperar, o Sauditão já veio e já se foi, e pouco mudou no circuito além da conta bancária de meia dúzia de milionários. No entanto, para quem prestou atenção (e descobriu que a transmissão do DAZN era gratuita!), o evento valeu pela emoção do sábado, que teve mais a ver com a despedida de Rafael Nadal e a história de Alcaraz x Sinner do que pelo tênis jogado ou pelos resultados.

Valeu primeiro porque Novak Djokovic, após derrotar Rafael Nadal (com direito a um segundo set café-com-leite para dar emoção à exibição), fez um belo discurso, reconhecendo o tamanho do rival e sua importância.

"Volto à primeira partida que jogamos e quem diria que estaríamos aqui quase 20 anos depois, após mais de 60 encontros nos maiores palcos desse esporte. Tenho máximo respeito por você, Atleta incrível. Pessoa incrível. A rivalidade foi incrível, muito intensa, então espero que tenhamos a chance de sentar em um banco em algum lugar, tomar um drink e pensar na vida, falar sobre outro assunto, sabe (risos)." ... "Como disse junto à rede, é uma honra incrível. Um prazer incrível compartilhar a quadra com você. É um dia emotivo. Jogamos tantas vezes durante tantos anos... Não deixe o tênis, cara! Fique um pouco mais. Fique com a gente! Vou terminar com um enorme muito obrigado, não só de mim, mas de todo o mundo do tênis, por tudo que você fez. Você deixou um legado incrível."