Wada recorre e pede suspensão para Sinner. Mas o #1 não era protegido?

- Vale informar e derrubar algumas das teorias conspiratórias criadas e espalhadas por gente mal informada logo que o caso de Sinner veio à tona. Vejamos um par delas:

1) "A ATP protegeu Sinner como escondeu o caso de Agassi nos anos 1990" (ouvido de várias fontes diferentes)

Hoje, a ATP não se envolve em casos de doping. Os testes são feitos de acordo com protocolos da Wada; as amostras são analisadas por diversos laboratórios diferentes, ao redor do mundo (todos, porém, credenciados pela Wada); e os julgamentos são feitos por tribunais independentes formados caso a caso pela ITF. A ATP tem zero participação nisso tudo.

2) "A ATP e a ITIA deixam bem claro que a regra e a rigidez não são as mesmas para todos. Quem aqui em sã consciência tem alguma dúvida que se a mesma coisa acontecesse com um jogador sul-americano esse não seria punido de uma maneira exemplar?" (frase do capitão brasileiro na Copa Davis, Jaime Oncins, em sua conta no Instagram).

Bom, já expliquei sobre a ATP. A ITIA coordena o programa antidoping do tênis e participa dos processos como parte acusadora, mas não é ela quem julga os casos de doping. Sobre a questão contra sul-americanos, lembro que recentemente houve punições bem severas a Maria Sharapova (russa), Simona Halep (romena), Mikael Ymer (sueco) e Jenson Brooksby (americano). Duas ex-número 1 do mundo. Quatro atletas de países com tradição no tênis. Os dois últimos sequer testaram positivo (foram punidos por não estarem nos lugares informados para testes). São casos de extremo rigor, e nenhum deles envolveu um sul-americano. Acredito que podemos encerrar o assunto aqui.

- Que fique claro: a intenção aqui não é defender Sinner. Concordar ou não com a sentença é do jogo. Faz parte. Porém, para isso, é preciso ler sobre o caso, entender os porquês do processo e as justificativas dos especialistas ouvidos e de quem proferiu a sentença. Qualquer coisa fora disso beira fake news e irresponsabilidade.