Sobre formiguinhas e a vida no formigueiro

Em algumas épocas do ano, porém, era preciso trabalhar em conjunto. Todas formigas - das jovens às veteranas - tinham que buscar folhas da mesma cor. Às vezes, eram folhas verdes. Em outras, folhas vermelhas. Era uma determinação da formiga-rainha. E assim a colônia vivia em harmonia, obedecendo às leis do formigueiro.

Há quem diga que a formiga-rainha de nossa história foi eleita por unanimidade, mas isso é outra história, para outro livro. O que precisamos saber nesta parte da história é que as ordens da rainha-formiga jamais eram contestadas. Todas as formigas viviam felizes, em harmonia.

Um belo dia, uma das formigas de nossa colônia disse que não poderia carregar folhas da mesma cor do que o resto da colônia. A orientação, naquela temporada, era buscar folhas azuis. Esta formiga bem jovenzinha, porém, contou que, em um passeio longe de seu formigueiro, fez um acordo com outro animal para só carregar folhas brancas. O animal de nossa história não terá sua identidade revelada porque formigas-jornalistas também protegem suas fontes.

Não se confundam, leitores. Cada colônia de formiguinhas tem suas próprias regras. Em outras florestas, sob outras árvores, formiguinhas podem atuar em conjunto, e cada uma delas pode escolher a folha de sua preferência para ves..., quero dizer, carregar. Perdoem o narrador.

Nesta colônia do Oeste, porém, prevaleceu o impasse. Nossa formiguinha já não podia atuar em conjunto com as outras formiguinhas da colônia. Assim, teve de se afastar. Foi substituída por outra. Afinal, as ordens da formiga-rainha eram lei, e todas as outras formiguinhas - adultas, veteranas e até ex-formigas - cumpriam o que estava estabelecido. É assim que se vive em uma sociedade de formiguinhas.

Moral da história?