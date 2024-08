Despedida de Thiem nos lembra do melhor e do pior no mundo do tênis

Para uma geração que cresceu vendo o Big Four, um slam pode parecer pouco, mas a carreira de Thiem não pode se resumir a isso. Aliás, Dominic é um dos muitos tenistas que tiveram suas carreiras afetadas porque viveram seus melhores dias ao mesmo tempo em que alguns do Big Four. No caso específico do austríaco, Rafael Nadal e Novak Djokovic tiveram peso especial.

Em 2017, quando derrotou Djokovic em Roland Garros, nas quartas de final, perdeu para Rafa na semi. Em 2018, foi mais longe e alcançou a final no slam do saibro. Novamente, tombou diante de Nadal. Em 2019, voltou a eliminar Nole na terra batida. Outra vez acabou superado pelo espanhol. Em 2020, no Australian Open, finalmente derrubou Nadal em um slam, mas perdeu a final para Djokovic em cinco sets. É disto que trato quando afirmo que repassar a carreira de Thiem nos força a lembrar dos melhores da história.

You will always have New York, @domithiem pic.twitter.com/xqs2Y7PJur -- US Open Tennis (@usopen) August 26, 2024

E, de maneira proporcionalmente inversa, também não nos deixa esquecer do aspecto mais cruel de carreiras vencedoras: as lesões que encurtam essas caminhadas. Aos 30, sem precisar duelar com Federer, Nadal e Murray, Thiem poderia estar no auge da maturidade, com recursos técnicos para bater de frente com Djokovic (como fez com sucesso cinco-seis-sete anos atrás), Alcaraz e Sinner e lutar consistentemente por títulos de slam. Não foi, infelizmente, o que os deuses do tênis permitiram.

Foi, contudo, uma belíssima trajetória, com tantas cenas memoráveis. Aquele duelo de cinco sets com Nadal no US Open é inesquecível. A camisa amarela para celebrar o título do Rio Open também. E sempre teremos Nova York e o troféu.

Coisas que eu acho que acho: