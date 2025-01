Abalado, Garro recebe tratamento especial e até liberação no Corinthians

O meia-atacante Rodrigo Garro recebe tratamento especial do Corinthians no início da pré-temporada do clube paulista, devido ao acidente que se envolveu com vítima fatal, na Argentina.

Segundo apurou a coluna, o camisa 10 tem sido até liberado algumas vezes da concentração para ficar com a família. O elenco corinthiano treina em dois períodos e dorme no CT Joaquim Grava durante a pré-temporada.

A ação com Garro é considerada importante para a recuperação mental e emocional do argentino. Vale ressaltar que, por conta do acidente, o meia foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.