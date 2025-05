Corinthians mira goleiro do Ajax para 'sombra' de Hugo Souza

O Corinthians mira a contratação do goleiro Matheus Magalhães, que está no Ajax, segundo apurou a coluna. O brasileiro está no clube holandês emprestado e pertence ao Braga, de Portugal. Ele é um dos nomes que está na mesa de Fabinho Soldado, executivo do clube paulista.

O empréstimo de Matheus Magalhães ao Ajax termina em julho deste ano. O contrato com portugueses acaba em julho de 2027.

Matheus Magalhães tem 33 anos e se encaixa no perfil de goleiro experiente que o Corinthians busca para fazer "sombra" a Hugo Souza.