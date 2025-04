'Dorival quis muito': Corinthians teve briga interna para contratar técnico

Vitão: Sucessão de Ramón foi mal conduzida

O Ramón [Díaz] não foi mandado embora depois do Paulistão porque ganhou do Palmeiras. Então, havia uma chance real de ser mandado embora. Teve muito tempo de se trabalhar com planos A, B e C, de se alinhar, deixar as coisas azeitadas. Então, o clube trabalhou muito mal nessa sucessão.

E ajuda a trabalhar mal dessa vez a fragilidade política do Augusto Melo porque a hora de contratar técnico é quando não pode perder conselheiro. [...] Então, não dá para pensar só na questão técnica, com o Fabinho Soldado. [...] Foi mal conduzida a situação, ainda que o fim da história seja positivo. Acho que o Dorival Júnior era o melhor cara no mercado possível.

Vitor Guedes

