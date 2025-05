Corinthians busca goleiro experiente no mercado para fazer 'sombra' a Hugo

O Corinthians pretende se reforçar no gol na próxima janela de transferências. A coluna apurou que o clube paulista procura um goleiro experiente no Mercado da Bola.

A ideia é contar com um goleiro mais seguro para substituir Hugo Souza quando o goleiro não puder atuar: seja por lesão, suspensão e até uma possível convocação para a seleção brasileira.

Além disso, o goleiro experiente serviria para fazer "sombra" para Hugo Souza. A cúpula alvinegra entende que evita acomodação do titular, caso que não ocorre com o camisa 1 no momento.