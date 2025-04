Corinthians encaminha contratação de Dorival e já espera o técnico em SP

Corinthians e Dorival Jr já encaminharam o acerto, e o anúncio da contratação do técnico agora é questão de tempo.

O acordo aguarda apenas questões burocráticas para ser oficializado. Dorival aceitou a proposta corintiana para ser o sucessor de Ramón Díaz.

O ex-treinador da seleção brasileira é esperado ainda hoje no CT Joaquim Grava. Ele estava livre no mercado desde que foi demitido pela CBF, no final de março.