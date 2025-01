Cruzeiro está perto de contratar técnico que lançou Mbappé profissional

Um gol de Mbappé na derrota por 5 x 3 dm Manchester, outro em Monte Carlo, vitória monegasca por 3 x 1.

Leonardo Jardim foi o primeiro técnico a escalar Mbappé num time profissional.

Claro que o mérito não é todo seu, mas de Kylian. Alguém um dia iria escalar Pelé. Foi Luis Alonso Peres, o Lula. Seria outro se estivesse em seu lugar.

Mas foi Jardim quem primeiro escalou Mbappé, eliminou o Manchester City de Guardiola, chegou às semifinais da Champions League, só foi eliminado nas semifinais pela Juventus e ganhou o Campeonato Francês, contra o Paris Saint-Germain de Cavani, Lucas Moura e Thiago Silva.

O Botafogo também consultou Leonardo Jardim. Seu agente é o mesmo de Artur Jorge.

O Cruzeiro não considera o negócio acertado. Espera a possibilidade de liberação do Al Ain, dos Emirados Árabes. Não o contratará se não conseguir a liberadção do clube do Oriente Médio.