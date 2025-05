Carlo Ancelotti só não pode repetir no futebol Ruben Magnano no basquete

O basquete, não.

O futebol brasileiro e nós, jornalistas, perdemos um pouco a noção sobre como os treinadores internacionais influenciaram a formação da seleção mais vencedora do planeta. De Ramón Platero, na década de 1920, a Abel Ferreira, este ex-país do futebol teve treinadores estrangeiros em todas as décadas. Na seleção, três experiências, mas por apenas oito jogos.

Carlo Ancelotti precisa ser uma ponto entre o passado e o futuro — no caso brasileiro, o presente. Sua missão não pode se resumir a disputar a Copa do Mundo de 2026. Precisa ajudar a mudar a compreensão do jogo, entrar em palestras na CBF Academy, que precisa ser um centro de formação de treinadores para toda a América, não uma mera vendedora de certificados.

Ancelotti pode ser o instrumento da mudança. Também pode ser o treinador do hexa — ou não ser.

Há conhecimento aqui, mas tudo de forma oral. É preciso ser sedimentado, por escrito.

Quem sabe...