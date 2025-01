Por que Neymar escolheu jogar no Santos e tem acordo muito próximo

Em 2010, assinou acordo pelo qual recebia R$ 300 mil mensais e tinha direito a 90% dos direitos de imagem. Isso significou ganhar até R$ 3 milhões por mês, o que devolvia os R$ 300 mil em forma de 10% para o Santos.

Neymar jogou de graça e ganhou 13 milhões de euros por ano, num tempo em que Cristiano Ronaldo ganhava 10 milhões de euros no Real Madrid. A diferença: Neymar tinha direito à explorar sua própria imagem; Cristiano, não.

Quem trabalha com Neymar se lembra e confia em quem realizou esta operação. Só que o mundo mudou e permite mais operações, mais ligações com o mundo digital, mais contratos com emissoras de televisão, marcas ligadas ao Santos ou ao craque.

O Santos promete um acordo que dê dinheiro X e apresenta como garantia 15% desse valor. Nos próximos seis meses, Neymar se recupera, volta a jogar em alto nível, em teoria, e percebe que o contrato funciona, como aconteceu há quinze anos.

Em julho, estará livre e poderá receber ofertas de grandes clubes da Europa. É possível que, nesse momento, imagine o retorno ao Velho Continente. Jogar pelo Chelsea, pelo Manchester United, pelo Newcastle, Atlético de Madrid... Imagina-se que não faltarão opções.

Ou seguir se sentindo em casa, jogando bem e feliz, no Santos, se o projeto Neymar der certo, como aconteceu entre 2009 e 2013.