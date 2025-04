Barcelona está voltando à semifinal da Champions e espera Inter ou Bayern

Desde o incrível gol do belga Origi, após rápida cobrança de escanteio de Alexander-Arnold, em 2019, o Barcelona não chega às semifinais da Champions. É verdade que aquele foi o quarto gol do Liverpool, virada incrível depois de o Barcelona fazer 3 x 0 no Camp Nou, contra os ingleses, no jogo de ida. O Borussia Dortmund poderia até repetir a virada. Mas, desta vez o Barcelona fez quatro, como para se garantir.

O título original desta nota dizia que o Barça volta à semifinal. Melhor no gerúndio, com o perdão dos justos amantes da língua portuguesa. O Borussia Dortmund pode virar, então calma.

Mas as atuações de Raphinha e Lewandowski trazem de volta a esperança barcelonista de ser campeão da Champions. É o melhor ataque, algumas das atuações mais regulares.