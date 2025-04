Tragédia em Santiago exigirá decisão e não acomodação da Conmebol

A tragédia de Santiago, com a morte de dois jovens de 18 e 13 anos, é o ponto mais importante. Compreender a ação da polícia fora do estádio, mais repressora do que preventiva. Por outro lado, há questões esportivas e jurídicas. Passam até pelo fato de que, dentro do estádio Monumental há segurança privada, não pública.

O primeiro depoimento do CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, dá conta da diferença entre o mundo ideal e o real. Todo mundo prefere o futebol como acontece na Inglaterra, com segurança particular e policiamento apenas fora. O realismo, no entanto, mostra que em muitos lugares do mundo a situação é diferente. Já houve caso semelhante em Athletico Paranaense x Vasco, em Joinville, 2013.

O Fortaleza fará sua defesa, argumentará com absoluta razão que os pontos da partida têm de ser passados ao time brasileiro, porque o Colo Colo não ofereceu segurança aos jogadores dentro do Monumental. Contraponto, o Colo Colo apresentará documentos da polícia local dizendo que ela própria não teve condição de evitar a confusão do lado de fora.