Palmeiras tentar se recuperar no Allianz onde caiu após crise com torcida

"Los racistas no son bienvenidos."

A frase estampada nos postes próximos à entrada da torcida visitante do Allianz Parque mostra a solidariedade da torcida do Palmeiras com Luighi.

Por outro lado, desde 26 de outubro, exceto em duas partidas contra São Paulo e Corinthians, as arquibancadas do Allianz não cantam os nomes dos jogadores. O litígio coincide com a emboscada da Mancha contra a Máfia Azul, em 27 de outubro, e com a derrota por 2 x 0 para o Corinthians, em Itaquera, em 4 de novembro.