Yuri Alberto e Carrillo mudam jogo no segundo tempo e Corinthians sobrevive

Péssima atuação no primeiro tempo do Corinthians, mesmo depois de quinze minutos de posse de bola e nenhuma profundidade.

Apesar de ter 61% do tempo com o controle nos pés de seus jogadores, mais de metade desse tempo era no campo de defesa.

Razão pela qual um chute longo de Felix Torres voltou para ameaça do América e a bola teve de ser lançada pela linha lateral. Na cobrança, passe de Carrascal, gol de Luis Ramos, falhas de Anré Ramalho e Felix Torres.