Champions League aumenta imprevisibilidade e perde público com novo formato

Se você não entendeu o formato, são 36 clubes, os oito melhores vão diretamente para as oitavas de final. Do nono ao 24o, formam-se grupos de dois e disputam eliminatórias simples. Haverá sorteio. Quem se classificar entre nono e 16o jogará como mandante a segunda partida. Quem estiver de 17o a 24o será visitante no segundo jogo.

Pela classificação atual, pode dar Bayern x Manchester City com segundo confronto em Munique. Atlético de Madrid x Real Madrid, decisão no Metropolitano.

O objetivo não é eliminar os grandes, mas aumentar a imprevisibilidade. Obviamente a decisão envolveu política e atender aos interesses de federações menores. Aston Villa, Brest e Lille estão, surpreendentemente, entre os oito melhores.

Bayern, Atlético de Madrid, Real Madrid, Juventus, Milan e Paris Saint-Germain ameaçados de eliminação.

A imprevisibilidade aumentou, pelo menos nesta primeira edição com novo formato.

Mas o público caiu. Na fase de grupos de 2023/24, 48,929 espectadores por partida.