Uma aula rápida sobre quem é o gigantesco craque chamado Rivaldo

O Palmeiras acreditou e comprou-o por US$ 2,6 milhões, o maior valor já pago a qualquer jogador no mercado brasileiro, naquela época.

Ganhou o Brasileiro de 1994 e, como nada era fácil, não foi contratado diretamente pelo Barcelona, mas pelo Deportivo La Coruña. Marcou 21 gols e o Barça decidiu levá-lo para a Catalunha.

Foi bicampeão espanhol, eleito melhor jogador do mundo quando estava no Barça. Seu técnico, Louis Van Gaal, queria prendê-lo perto da linha lateral, como ponta-esquerda, dando amplitude ao campo. Apesar disso, foi o grande craque do futebol espanhol nas temporadas 1997/98 e 1998/99, o que o levou a receber duas premiações conjuntas, o Balon D'Or da France Football e FIFA World Player of the Year.

Foi o primeiro jogador depois de Zico e Pelé a vestir a camisa 10 da seleção brasileira por duas Copas consecutivas, privilégio que Ronaldinho Gaúcho, com toda a sua genialidade, não teve. Na Copa de 2002, Ronaldinho era 11. O número sagrado de Pelé era usado por Rivaldo.

Não é preciso fazer comparações.

Algumas delas, quando feitas sem embasamento, apenas demonstram falta de conhecimento.