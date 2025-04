Informações e palpites do PVC para os jogos do sábado de Aleluia

Últimos cinco jogos - d-d-d-e-e

CURIOSIDADE - Pelo Brasileirão, o Sport só ganhou do Corinthians em São Paulo três vezes, em 1994, com Juninho Pernambucano, em 1996, com gol de Didi, que jogaria pelo Corinthians, e em 2007, com gol de Romerito, que havia jogado no Parque São Jorge.

RETROSPECTO - Na Neo Química Arena, o Corinthians enfrentou o Sport sete vezes pelo Brasileirão e venceu todas as sete.

PALPITE - Corinthians

ARBITRAGEM - Ânderson Daronco (RS); Guilherme Dias Camilo (MG), Maíra Mastella Moreira (RS)

ÁRBITRO DE VÍDEO - Rafael Traci (SC)