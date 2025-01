Santos apresenta Caixinha e razões para acreditar em sucesso

Em Bragança Paulista, admite-se o desgaste depois de dois anos de convívio, mas a direção da Red Bull entende que houve erros na relação entre vendas e compras de jogadores do mesmo nível.

As perdas de Helinho e Léo Ortiz, a lesão de Juninho Capixaba, foram fundamentais para passar 19 jogos com apenas uma vitória.

E arriscar-se ao rebaixamento.

Caixinha tem outro argumento a seu favor: conhece o Brasil.

Diferentemente do argentino Gustavo Quinteros, próximo de assinar e agora no Grêmio, Caixinha esteve no Brasil e sabe a dificuldade de cada viagem e todos os adversários.

O novo CEO, Pedro Martins, esteve no Cruzeiro na época do acesso e entende que a falta deste conhecimento atrapalhou o clube celeste na primeira temporada de retorno à Série A.