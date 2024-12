Por que Santos trocou ideia de Quinteros por certeza de Pedro Caixinha

Em Bragança Paulista, entende-se que a campanha ruim do segundo turno tem mais relação com a janela de transferências, em que o clube vendeu Helinho e Léo Ortiz sem compras do mesmo nível, do que ao desgaste de Caixinha com o elenco. Também se entendeu que Caixinha pensa futebol de modo mais parecido com o que o Santos deseja.

A preocupação do Santos é ter um treinador que conheça o Campeonato Brasileiro, importante para um clube que volta da Série B. Pedro Martins, o novo CEO, trabalhava no Cruzeiro, quando o clube retornou para a Série A em 2023. Na época, o clube mineiro apostou no português Pepa, que só resistiu até a 21a rodada e nunca tinha pisado num campo brasileiro antes.

