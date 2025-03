Choque-Rei segunda é para não prejudicar Corinthians e ter Allianz Parque

Se o São Paulo entende que os jogos nobres, como as semifinais do Campeonato Paulista, deveriam acontecer aos sábados e domingos, deveria ter se manifestado na reunião da Federação Paulista. A ausência no conselho técnico não dá licença para qualquer tipo de especulação. A Federação Paulista marcou Corinthians x Santos para domingo, em vez de sábado, para não prejudicar a viagem de volta da delegação corintiana, que jogará em Guayaquil nesta quarta-feira. Três dias entre a partida da Libertadores, no exterior, e o clássico contra o Santos, são diferentes de três dias entre a semifinal de domingo e o jogo de volta, em Itaquera.

Mas, pela manhã, as comunicações davam noção de que havia cogitação de Corinthians x Santos no sábado, para Palmeiras x São Paulo jogarem no domingo, no Allianz Parque.

A primeira razão para o Corinthians jogar domingo é não prejudicar sua viagem de retorno. A segunda, o interesse das emissoras de TV.