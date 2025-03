As boas e as más notícias para o Corinthians em noite de Libertadores

Depois de seu último compromisso em competições internacionais, a derrota para o Racing em outubro do ano passado, o Corinthians jogou 22 partidas e só perdeu uma. Foi contra o São Paulo no dilúvio Majestoso que atrasou o clássico e teve Lucas em noite inspirada, 3 x 1 no MorumBis.

Yuri Alberto virou artilheiro do Brasil e segue goleador do Corinthians na temporada 2025, cinco gols, empatado com Talles Magno. Mas Memphis Depay é quem mais tem ajudado, com dois gols e quatro passes decisivos no ano.

Garro está descansado e o Corinthians pode jogar bem. Precisa jogar bem.