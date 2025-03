Uma ideia para que os vândalos não deem bandeira

A questão é que, no córner, os adereços são símbolos oficiais dos clubes. Raphael Veiga pode chutar a bandeira do Palmeiras, mas Luciano não deveria, porque as interpretações são diferentes.

Por absurdo que seja, até a bandeirinha de escanteio virou um problema e risco de violência ou manifestação de repúdio.

Nunca adianta jogar a sujeira para debaixo do tapete, razão pela qual aqui não se defenderá a proibição da festa nem a retirada dos símbolos oficiais das esquinas dos campos.

Mas fica a pergunta: e se a federação colocar bandeiras amarelas e vermelhas nos escanteios, como acontecia no passado. Neste caso, alguém se ofenderá por comemorar chutando um pano com as cores dos cartões dos árbitros?

Na Europa, isto seria absolutamente dispensável. Indispensável é educação.