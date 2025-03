PVC: Brasil x Argentina pode desfalcar times na final do Paulistão

O calendário apertado com data Fifa, Paulistão e primeira rodada do Brasileirão na última semana de março pode ser um transtorno para os clubes paulistas, afirmou Paulo Vinicius Coelho, o PVC, no De Primeira, nesta quarta (5).

O colunista explicou que o pior cenário seria com Palmeiras e Corinthians na decisão do Paulistão — marcada para o dia 27 de março —, já que os dois clubes são cotados para estrearem no sábado seguinte no Brasileirão. Para piorar, tem Argentina x Brasil no dia 25 de março, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.